SpaceX va lancer la mission Sentinel-6A

La NASA a sélectionné la société Space Exploration Technologies (SpaceX) pour effectuer le lancement de la mission Sentinel-6A en novembre 2020 via une fusée Falcon 9, depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie.

Le coût total de ce lancement se monterait à près de 97 millions de dollars pour la NASA. Rappelons que la mission Sentinel-6A est un partenariat entre l’agence spatiale américaine, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’ESA et l’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT).

Cette mission fournira une altimétrie océanique opérationnelle pour assurer la continuité des mesures de topographie océanique et continuer le relevé à long terme de la hauteur de la surface de la mer commencé en 1992 par TOPEX / Poseidon et Jason 1 .