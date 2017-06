4063 services de télévision en Europe

L'Observatoire européen de l'audiovisuel vient de publier un nouveau rapport « Services de médias audiovisuels en Europe : le point sur les services ciblant d'autres pays ». Ce rapport est parvenu à plusieurs conclusions-clé, à savoir :

À la fin de 2016, environ un tiers de l’ensemble des chaînes de télévision et services à la demande établis dans l’UE ciblaient spécifiquement des marchés étrangers. Ces services appartenaient à 44 sociétés mères, dont 26 étaient d’origine européenne, 15 provenaient des États-Unis, et trois étaient d’origine « autre ».

La puissance de marché des services étrangers ciblant spécifiquement des marchés nationaux est parfois significative : dans sept marchés européens (5 membres de l’UE : la Hongrie, les Pays-Bas, la Suède, la Communauté française de Belgique et le Danemark, ainsi que la partie francophone de la Suisse et la Norvège), la part d’audience cumulée de ces services de télévision représentait plus de 20 % de la part d’audience totale.

Le Royaume-Uni était en 2016 le principal pôle européen de services audiovisuels linéaires et à la demande ciblant des marchés étrangers. La République Tchèque, les Pays-Bas et le Luxembourg constituaient d’autres pôles importants pour ces deux types de services.

Plusieurs acteurs majeurs de services à la demande payants originaires des États-Unis ont établi des filiales en Europe, à partir desquelles ils gèrent leurs services ciblant d’autres marchés nationaux, par exemple Amazon, Netflix et iTunes.

Il s’avère en outre que, en 2016, l’Union Européenne comptait un total de 4 063 services de télévision et 2 207 services audiovisuels à la demande .