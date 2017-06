Le satellite aide à la progression de la TV numérique en Amérique Latine

Dataxis indique que la télévision numérique devrait atteindre 94% du total des abonnés à la TV payante en Amérique Latine en 2022, contre 85% en 2016, rendant ainsi la part de l'analogique pratiquement marginale.

Ce bon résultat serait atteint grâce à la progression du secteur de la réception directe par satellite, actuellement utilisée par 50,8% des abonnés en Amérique Latine, et qui devrait atteindre les 51,5% en 2022, mais également du câble et de l'IPTV.

Néanmoins, l’adoption de la TV numérique n’est pas uniforme : si des pays comme le Brésil, le Chili, le Mexique, le Pérou, Panama et Porto Rica ont déjà plus de 90% d’abonnés numériques, l’Argentine, la Bolivie, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua en ont moins de 60% .