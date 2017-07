Croissance plus lente pour la télévision payante

Si les 100 principaux opérateurs de télévision payante au niveau mondial ont connu une croissance d'abonnés au 1er trimestre 2017, celle-ci est moitié moins de celle enregistrée un an auparavant.

Ainsi, entre janvier et mars de cette année, 3,46 millions de clients ont rejoint les rangs de ces opérateurs, contre 6,90 millions au 1er trimestre 2016, à savoir : 2,39 millions dans la région Asie-Pacifique, 0,85 million sur le continent américain et 0,21 million en Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Au total, sur les 100 services étudiés dans cette analyse effectuée par Multiscreen Index, 46 ont enregistré une augmentation de clients. À contrario, aux États-Unis, à l’exception de Comcast, les 10 principaux opérateurs ont connu une perte totale de 559 000 abonnés. En Europe, ce sont les pertes de Canal+ (-109 000 foyers) et les bons résultats de Sky (+73 000 en Grande-Bretagne, Irlande et Allemagne) qui se démarquent .