15 opérateurs de TV payante ont plus de 10 millions d'abonnés

Savez-vous quel est l'opérateur de TV payante au niveau mondial comptant le plus grand nombre d'abonnés ?

Si vous pensez à un groupe chinois, vous êtes dans le vrai. Il s'agit de China Radio & TV qui, avec ses 227 millions d'abonnés à la fin 2016, peut se vanter d'avoir plus d'abonnés que la somme des 11 opérateurs suivants. La Chine ne se limite pas à cette première place puisque les groupes China Telecom (52 millions de clients) et BesTV (26 millions de clients) occupent les autres marches du podium.

Au total, il existe 959 millions d'abonnés à la télévision payante dans le monde – avec une grande croissance en Chine et en Inde et une diminution aux États-Unis –, sachant que les 50 premiers représentent les deux-tiers du total d’abonnés et que 15 opérateurs ont aujourd'hui plus de 10 millions de clients.

Sachez également que 30 groupes à l’échelle globale ont gagné plus d’un milliard de dollars de revenus au cours de l’année 2016 .