La TV payante en perte continue d'abonnés aux Etats-Unis

Le marché de la télévision payante aux États-Unis a perdu 612 000 abonnés au cours du premier trimestre 2017 par rapport au trimestre antérieur.

Au total, selon Dataxis, 100,3 millions de foyers aux États-Unis étaient abonnés à la télévision payante fin mars dernier, soit presque un million de moins qu'en mars 2016.

Pratiquement tous les segments de cette activité ont été touchés par cette chute de clients : avec 58,4 millions d’abonnés, le câble a connu une légère diminution (0,17%) sur le trimestre, soit moins que le satellite (-1,32% et 33,2 millions de clients) et l’IPTV (-3,1% et 6,3 millions d’abonnés).

Le seul chiffre positif vient des services payants « OTT » : avec 2,4 millions de foyers adhérents (+6% sur le trimestre), ils comptent déjà pour 2% du marché total.

Le marché de la TV payante aux États-Unis est dominé par les groupes AT&T (DirecTV USA, AT&T, DirecTV Now), avec 25% de part, suivi de Comcast (23%) et Charter (17%) .