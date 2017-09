Prévision de croissance pour la SVOD en Europe occidentale

Si les revenus de l'OTT en Europe occidentale doivent atteindre les 14,65 milliards de dollars en 2022, selon l'enquête menée par Digital TV Research dans 18 pays, le secteur de la VOD par abonnement, ou SVOD, sera particulièrement actif.

Il accumulera en effet 6,5 milliards de dollars de revenus en 2022, contre 2,8 milliards en 2016, et rassemblera plus de 65 millions d'abonnés dans cette partie de l’Europe, face au presque 34 millions fin 2016 – et 10,69 millions prévus pour la seule année 2017. Et si dans 5 ans, 37,1% des foyers en Europe occidentale souscriront à une plateforme VOD par abonnement, sa popularité ne sera cependant pas uniforme : à titre d’exemple, la Suède aura plus d’abonnés que l'Espagne, alors qu'elle a quatre fois moins d’habitants.

Quant à la France, elle devra connaître une croissance plus modeste. Selon une étude du cabinet NPA Conseil, 4,4% des Français utilisent au quotidien cette formule de consommation. Sans surprise, dans l’hexagone, ce segment est dominé par la plateforme Netflix, avec 63% du total .