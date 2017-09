1,05 milliard d'abonnés à la télévision payante

Encore une enquête sur le marché de la télévision payante dans le monde, cette fois effectuée par Dataxis.

Après avoir passé la barre du millard d'abonnés à la fin de l’année dernière, ce segment a atteint au 2e trimestre 2017 1,05 milliard de foyers, ce qui constitue une croissance de 60 millions de clients en un an. Côté technologie, même si l'OTT linéaire a progressé de 44% sur le trimestre, cette forme de distribution ne représente pour l'instant que 1% du total de la TV payante. Et, alors que le satellite et la TNT sont stables, le câble lui enregistre une croissance négative.

Quant aux régions les plus dynamiques, sans surprise l'Asie-Pacifique (+8% sur le trimestre) est en tête en matière de nombre d’abonnés, spécialement la Chine et l’Inde qui ont contribué, à elles seules pour 48% du total des nouveaux clients sur cette période .