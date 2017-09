SpaceX part coloniser Mars !

A l'occasion du 67e Congrès International d'Aéronautique, Elon Musk, PDG de SpaceX, a annoncé plusieurs projets révolutionnaires dans le domaine de la conquête spatiale.

Elon Musk souhaite envoyer ses premiers vaisseaux de test sur Mars dès 2018. En 2022, ce seront deux voyages qui seront effectués pour apporter des infrastructures nécessaires à la survie de l'Homme sur Mars et effectuer des analyses comme la détection d'eau ou de risques éventuels. En 2024, il est prévu d'envoyer 4 Big Fucking Rockets (BFR) pour apporter de l'équipement et des provisions, et déposer les premiers Hommes sur Mars afin d'y développer une base de survie.

Chaque BFR pourrait emmener environ 100 personnes sur Mars et le coût du ticket serait de 100 000 dollars. A ce prix, les voyageurs peuvent bénéficier de nombreuses activités excitantes à bords des vaisseaux. Elon Musk dit que "le retour n'est pas compris dans le prix" et que "les gens devront être prêts à mourir" afin de coloniser la planète Mars.

La "Moon Base Alpha" a également été révélée par Elon Musk, où nous pouvons y voir une représentation de la base lunaire que SpaceX ambitionne de mettre en place.

Enfin, le visionnaire patron de SpaceX annonce également la possibilité de rejoindre les principales villes du monde en moins de 30 minutes grâce à la BFR. Et moins de 60 minutes pour aller n'importe où sur Terre. En d'autres termes, le lancement du transport en commun en fusée !