Revenus de l'OTT : la Chine réduit l'écart avec les États-Unis

La télévision consommée en streaming (ou OTT) a tellement le vent en poupe que, dans 22 pays, les revenus issus de cette forme de consommation vont dépasser le milliard de dollars en 2022, soit le double de ce qui est prévu pour la fin de l'année 2017.

À l’échelle globale, ces revenus devraient même atteindre les 83 milliards de dollars dans cinq ans, prédit Digital TV Research.

En tête de la liste des pays rapportant le plus d’argent dans ce secteur, on trouve les États-Unis (plus de 33 milliards de dollars en 2022), la Chine (12,2 milliards), le Japon (4,4 milliards), la Grande-Bretagne (4,2 milliards) et l'Allemagne (2,3 milliards), ce qui veut dire que la part de marché des États-Unis passera de 51% en 2016 à 40% en 2022 .