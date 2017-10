50% des visionnages en 2020 seront sur mobile

Un nouveau paradigme dans la manière de consommer des contenus vidéo est prêt à s'imposer.

Ainsi, selon la 8e édition du Ericsson ConsumerLab effectué par le fabricant, en 2020 la consommation de vidéo en mode linéaire et en système à la demande - ou VOD - seront pratiquement à égalité. On apprend également que 50% des visualisations seront effectuées sur un écran mobile, dont près de la moitié via un smartphone.

Quant à la Réalité Virtuelle, elle devrait s’imposer auprès de consommateurs puisqu'un tiers d’entre eux vont l’utiliser dans trois ans.

L’étude nous informe en sus qu’on n’a jamais autant consommé de télévision et de vidéos : en moyenne, chaque utilisateur consomme 30 heures par semaine, que cela soit via la télévision linéaire, des services VOD, en streaming ou sur DVD/Blu-Ray .