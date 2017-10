L'industrie du satellite est plus dynamique que jamais

L'industrie du satellite se porte bien et cette tendance devrait se maintenir à moyen-terme, estime Euroconsult dans son dernier rapport « Satellites to be Built & Launched by 2026 ».

Près de 300 satellites de plus de 50 kg devraient ainsi être lancés tous les ans d'ici 2026 pour le compte d'agences gouvernementales et d'organisations commerciales à travers le monde, démontrant une croissance sur les segments des petits satellites et des méga constellations.

Ces 3 000 satellites représentent un marché de 304 milliards de dollars pour l’industrie spatiale, soit une augmentation de 25% par rapport à la décennie précédente.

1 000 satellites seront lancés pour des agences civiles et militaires dans 60 pays, totalisant un investissement de 239 milliards de dollars. Les 65 milliards restants seront réalisés par les 2 000 satellites commerciaux à lancer au cours de ces dix prochaines années .