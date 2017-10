329 chaînes pour enfants en Europe

Les chiffres proviennent de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel : il existe actuellement 329 chaînes de télévision pour enfants en activité en Europe, ce qui représente 6% de l'ensemble des chaînes nationales et internationales diffusées sur le Vieux Continent.

Ce rapport nous apprend également que le public européen a, en moyenne, le choix entre 23 chaînes pour enfants par marché et que 2 chaînes sur 5 sont établies au Royaume-Uni. Les autres principaux pays d’établissement sont la République Tchèque (9 %), la Russie (7 %), les Pays-Bas (6 %), l’Italie (5 %) et l’Allemagne (5 %).

Au moins 1 chaîne TV pour enfants sur 2 fait partie de l’un des 10 plus grands réseaux américains en nombre de chaînes (Nickelodeon, Disney Channel, Boomerang, Cartoon Network, JimJam, Nick Jr., Disney Junior, Disney XD, Baby TV, Minimax) et appartient à l’un des 4 plus grands groupes américains (Walt Disney, Viacom, Time Warner et AMC).

Enfin, l’ensemble des 10 principales chaînes de TV pour enfants, représentées par Karusel, Kanal Disney, Super RTL, Clan, Ray Yoyo, Gully, Kika, Cbeebies, Boing et Disney Channel Spain, sont en accès gratuit dans l’un des 6 plus grands marchés européens en termes de population, et la moitié d’entre elles sont des chaînes publiques nationales .