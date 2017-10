Spacecom refait confiance à SpaceX

La dernière collaboration entre Spacecom et SpaceX remonte à il y a un an et s'était soldée par la destruction, sur la base de Cap Canaveral, du lanceur Falcon 9 et de son passager Amos 6.

Les deux parties se sont mises d’accord pour une nouvelle collaboration basée sur le lancement de deux nouvelles missions pour mettre en orbite des satellites de communications de Spacecom.

La première, prévue pour le 2e trimestre 2019, doit permettre d’acheminer dans l’espace le satellite Amos-17 afin d’étendre la couverture sur l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. La particularité de ce lancement est qu’il sera réalisé sans frais pour l’opérateur israélien ; une façon de compenser l’accident survenu l’année dernière.

Le deuxième satellite, Amos 8, doit quant à lui être mis en orbite un an après pour fournir des services de communications sur une partie du continent africain. Ce lancement, en revanche, sera facturé autour de 62 millions de dollars, ce qui reste moins cher qu'avec les autres opérateurs .