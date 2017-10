53% des foyers américains sont abonnés à la TV payante et à l'OTT

Les téléspectateurs américains sont visiblement prêts à y mettre le prix pour pouvoir suivre leurs programmes favoris.

Selon le dernier rapport de Parks Associates, 53% des foyers américains souscrivent en même temps à un service de télévision payante et au moins à un service de vidéo OTT.

Ces solutions ne manquent pas sur le continent américain puisque le rapport dénombre plus de 200 services vidéo OTT actifs aux États-Unis au 3e trimestre 2017, et plus de 100 sur le territoire canadien, avec l’apparition de 60 nouveaux services au cours des années 2016 et 2017, contre à peine 7 fermetures dans le même temps.

Il apparaît en fait que, loin de vouloir faire concurrence à des géants comme Netflix, Amazon et Hulu, ces services apparaissent comme complémentaires .