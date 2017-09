Amazon dévoile son nouveau Fire TV

Amazon a révélé une copie révisée de sa clé de streaming Fire TV. Le nouvel équipement, vendu 70 dollars sur le marché américain à partir du 25 octobre prochain, prend en charge l'Ultra HD 4K, le HDR, le son Dolby Atmos, en plus d'être 40% plus puissant.

Les propriétaires de cette clé en forme de losange, qui intègre 2 Gb de mémoire et 8 Gb de stockage, à intégrer directement sur le port HDMI du téléviseur, auront à leur disposition plusieurs dizaines de chaînes et d'applications, ainsi que l'accès à plus 500 000 épisodes de séries télévisées et de films de Netflix, Hulu, HBO, Showtime, Amazon, tout en pouvant souscrire des abonnements aux services des plateformes Hulu, Sling TV ou Amazon Video.

Un problème tout de même : ce nouveau Fire TV n'est pas plus commercialisé en France que la version précédente. Un jour peut-être.. .