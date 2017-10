Forte de ses 104 millions d'abonnés dans plus de 190 pays, la plateforme Netflix annonce des nouvelles productions diversifiées.

Il indique, en premier lieu, sa première production locale au Moyen-Orient, à savoir un spectacle de « stand-up comedy » de l'acteur et comédien libanais Adel Karam qui sera disponible pour tous les clients de la plateforme au niveau mondial en 2018.

Autre lancement à l’échelle globale programmé pour l'année prochaine : la série documentaire « Juventus FC » qui, comme son nom l’indique, sera consacrée au célèbre club de football italien, dévoilant aux supporters des images inédites des joueurs, sur et en dehors du terrain, ainsi que de la structure et des dirigeants du club aux six titres de champion d'Italie consécutifs .