Amazon Prime Video enfin disponible en France sur NVIDIA Shield TV

Elle s'est faite attendre ! L'application du service de vidéo à la demande en illimité Amazon Prime Video est enfin disponible pour la box NVIDIA Shield TV.

Comme pour les versions déjà existantes dans téléviseurs connectés, Amazon Prime Video pour NVIDIA Shield TV propose un large catalogue mais encore assez pauvre en contenu français. D'ailleurs, l'application est elle-même encore en anglais même si elle présente des contenus intégralement en français ou sous-titrés en français.

Au niveau de la qualité d'affichage, les utilisateurs raccordés à la fibre et propriétaires d'un téléviseur 4K pourront profiter de l'Ultra HD / HDR pour plusieurs contenus et notamment pour The Grand Tour d'Amazon dont les images sont formidables.

Au niveau audio, la qualité est également au rendez-vous avec un 5.1 (si disponible à l'origine).

Hormis le français, les films et séries sont également proposés dans plusieurs autres langues dont l'anglais (bien sûr), l'espagnol, l'allemand, le portugais, le japonais ou encore l'italien.

Les possesseurs de NVIDIA Shield TV pourront s'apercevoir que l'icône de l'application a automatiquement été ajoutée dans le lanceur.

Pour en savoir plus sur la NVIDIA Shield TV, lisez notre essai complet orienté TV, cinéma et séries, et pour savoir comment regarder les programmes d'Amazon Prime Video sur un téléviseur avec un ordinateur, lisez notre article sur le sujet .